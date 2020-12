Un’auto ha investito la folla a Treviri, in Germania

Martedì un’auto ha investito dei passanti nel centro di Treviri, in Germania: la polizia ha detto che ci sono almeno due morti, aggiungendo che una persona è stata arrestata e che l’auto è stata sequestrata. Ci sarebbero almeno dieci feriti.

La polizia ha detto che la persona arrestata è un uomo di 51 anni del distretto di Treviri-Saarburg. L’auto con cui ha investito la folla sarebbe una Range Rover. Sarebbe entrata dalla Porta Nigra e avrebbe attraversato a forte velocità l’area pedonale della Fleischstrasse, nel centro storico della città. Per il momento non ci sono ulteriori informazioni certe.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020