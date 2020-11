La Lombardia diventerà area arancione

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha detto che la sua regione nei prossimi giorni passerà da area rossa a area arancione come conseguenza delle migliorate condizioni epidemiologiche. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella tarda mattinata aveva annunciato che in seguito al monitoraggio settimanale dei dati nel pomeriggio ci sarebbero state delle «novità», anche se per il momento il governo non le ha annunciate ufficialmente.

Il passaggio all’area arancione comporta la possibilità di muoversi liberamente all’interno del proprio comune di residenza (ma non fuori dal comune stesso e dalla regione) e la riapertura di tutte le attività commerciali, non soltanto più quelle di generi alimentari. Resteranno invece ancora chiusi al pubblico bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie che potranno continuare a effettuare esclusivamente il servizio d’asporto (fino alle 22) e a domicilio. Gli alunni delle classi seconde e terze delle scuole medie possono invece tornare a svolgere lezione in presenza.

Fontana sui suoi canali social ha scritto: «Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisione del Governo».

Il presidente della Toscana Eugenio Giani, invece, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha detto di aver parlato venerdì mattina del passaggio della sua regione all’area arancione con il ministro della Salute e che quest’ultimo gli ha detto che, in base alle regole previste dall’ultimo Decreto del presidente del Consiglio (DPCM), la Toscana dovrà rimanere zona rossa almeno fino al 29 novembre, cioè due settimane dopo essere stata inserita fra le aree a più alto rischio di contagio. Giani ha detto che quindi firmerà un provvedimento che prorogherà l’area rossa fino al 3 dicembre, poi «in occasione della prima riunione del Comitato tecnico scientifico, venerdì 4 dicembre Speranza potrà firmare l’ordinanza che riporta la Toscana in zona arancione».

Per quanto riguarda il Piemonte, anch’esso area rossa, il presidente della regione Alberto Cirio, parlando a Skytg24, ha detto che l’R t di oggi è 0.84, mentre quello medio è 0.9, quindi entrambi sono sotto quota 1. «Quando il Piemonte era rosso eravamo a un R t di 2.16, questo vuol dire che i sacrifici dei piemontesi sono serviti». Cirio ha auspicato che le migliorate condizioni portino come conseguenza a «quello che è previsto dal decreto del presidente del Consiglio», cioè al passaggio dall’area rossa a quella arancione. L’indice R t è però soltanto uno dei 21 parametri che vengono valutati per l’inserimento, o l’uscita, di una regione dalle tre zone di rischio.

In base a quanto anticipato dai giornali Calabria e Valle d’Aosta dovrebbero invece rimanere aree rosse, mentre Basilicata e Puglia, al momento aree arancioni, potrebbero diventare rosse. Per ora, comunque, non c’è nessuna notizia ufficiale.