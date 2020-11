Altre 10 cose interessanti in sconto su Amazon

Infine è arrivato il vero e proprio Black Friday, anche se quasi tutti gli sconti di oggi erano validi anche ieri e alcuni pure prima. Abbiamo messo insieme una lista di 10 cose interessanti tra quelle in sconto su Amazon, in aggiunta a quelle di ieri. Rientrano tutte nella categoria delle cose davvero in sconto: non tutte le offerte sono convenienti come sembrano infatti, ad esempio perché alcune percentuali di sconto sono calcolate sul prezzo originale dei prodotti, non su quello che avevano fino a qualche giorno fa.

Fate attenzione che alcune delle offerte sono a tempo e non durano fino alla fine di oggi, ma per una durata di tempo limitato e fino a esaurimento scorte.

Un trolley rigido

Ma leggero: tra gli oggetti in promozione ci sono varie valigie di Samsonite, tra cui alcuni modelli fatti di Curv, un materiale plastico – il nome è stato registrato dall’azienda – resistente ma leggero. Viene ottenuto fondendo granuli di polipropilene in strisce sottilissime che poi vengono intrecciate tra loro; il “tessuto” che si ottiene in questo modo è poi compresso fino a formare fogli spessi circa 2 millimetri. In offerta ci sono valigie prodotte con questo materiale di varie dimensioni: il trolley Lite-Shock Spinner S, che ha dimensioni da bagaglio a mano per i viaggi in aereo, costa 209 euro ed è scontato di circa 40 euro rispetto al prezzo di Amazon degli ultimi mesi (c’è anche nero, allo stesso prezzo); in taglia M, alta 69 centimetri, costa addirittura meno. È sulla taglia L, però, che c’è lo sconto maggiore; costa 230 euro quando di solito ne costa più di 300 (c’è anche blu petrolio, a 250 euro). Pesano rispettivamente 1,7, 2,3 e 2,5 chili.

Un termostato smart

Netatmo è un termostato che si può collegare alla rete di casa e controllare a distanza attraverso un’app. Produce una gran quantità di dati sull’utilizzo del riscaldamento domestico e in ultima istanza questa maggiore efficienza permette un certo risparmio. Si può controllare sia con Siri e la app Apple Home Kit che con l’Assistente Google e quindi Google Home. Il termostato in sé, poi, è disegnato da Philippe Starck (quello dello spremiagrumi di Alessi, per intenderci). Ora è in sconto a 109 euro (di solito ne costa circa 170).

Una bottiglia di whisky

“Moch” in gaelico significa alba, nel caso di questo whisky suggerisce qualcosa di meno impegnativo da bere rispetto ad altre versioni di Caol Ila (non che dobbiate iniziare a berlo all’alba). Non ha indicazioni sull’età di invecchiamento, quelli che ne capiscono dicono che ha un sapore delicato che ricorda la crema al limone e la mela, e lascia una leggera sensazione di affumicato in bocca. È tra le versioni più apprezzate della distilleria, in questa fascia di prezzo: per il Black Friday è scontato a 39 euro (una decina di euro in meno del suo prezzo abituale).



Una fotocamera digitale

La Panasonic Lumix DMC-LX100 è una fotocamera compatta con obiettivo Leica. Per il Black Friday costa 360 euro, il prezzo più basso che abbia mai raggiunto su Amazon, dove normalmente si trova a circa 480.

Levi’s

Ci sono sconti su molti articoli del marchio Levi’s: bisogna essere fortunati con le taglie, perché su alcune taglie lo sconto è superiore rispetto alle altre. Ad esempio, la taglia 28 di questo paio di Levi’s neri 501 crop (cioè il modello che arriva alla caviglia, più o meno) da donna costa 50 euro, circa 30 euro in meno del prezzo a cui solitamente si trova su Amazon. Lo stesso vale per le taglie 24, 25, 29, 30 e superiori, mentre invece le taglie 26 e 27 hanno uno sconto meno significativo. Lo stesso vale per molti altri modelli.

Lo stesso vale per molti articoli da uomo: la famosa giacca Sherpa Trucker (quella di jeans con l’interno “peloso”, per intenderci), in alcune taglie costa 60 euro, tra i 20 e i 30 euro in meno del prezzo a cui si trova normalmente su Amazon.

Eastpak

Ci sono diversi sconti anche su vari articoli Eastpak. Tra le altre cose in offerta c’è, per esempio, un buon trolley che un redattore e una redattrice usano da tempo con soddisfazione: costa 72 euro invece dei soliti 100. È in sconto anche la versione più piccola: a 45 euro invece che 60. Per chi invece odia i trolley c’è un piccolo borsone, perfetto per la palestra (quando potremo tornarci) o per andare via per il finesettimana: costa 30 euro, tra i 20 e i 30 euro in meno del solito.



Una casetta

Di quelle per giocare in giardino o su un grande terrazzo, quando si hanno 3 anni o qualcuno in più. Di solito costa 277 euro, oggi invece 200. Segnaliamo per Babbo Natale.

Un aspirapolvere senza fili

Alcune offerte di Amazon per il Black Friday, tra cui alcune delle più vantaggiose (se vi serve proprio quella cosa lì), hanno una durata di tempo limitata, solo di alcune ore, e capita che finiscano anche prima se si esauriscono le scorte. Comunque tra i prodotti scontati in questo modo c’è un aspirapolvere senza fili. Di Hoover, sul modello dei più noti Dyson. Ora costa 120 euro, 60 in meno del solito. Secondo l’azienda le batterie hanno 40 minuti di autonomia.

Un garage

Per chi a Natale vuole fare un regalo importante a una bambina o a un bambino: è da poco cominciata l’offerta sul “garage delle acrobazie” di Hot Wheels, che ora costa 80 euro. Di solito su Amazon si trova a 120 o 130 euro e non era mai costato meno di 90, anche in occasione di passate promozioni. Sono incluse due macchinine.

Uno schermo per giocare

Per chi vorrebbe approfittare degli sconti di oggi per acquistare un monitor e ne vorrebbe uno curvo, cioè uno di quelli più adatti per giocare ai videogiochi, tra le offerte con durata limitata a qualche ora ce n’è una che riguarda uno schermo di Samsung da 24 pollici. Di solito costa 230 euro su Amazon, fino a esaurimento scorte invece ne costerà 140. Se invece vi serve un monitor, ma non per giocare ai videogiochi, qui abbiamo messo insieme una guida per capire come se ne sceglie uno.

