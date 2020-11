10 cose davvero scontate del Black Friday di Amazon

Il Black Friday è domani ma gli sconti su molti siti di e-commerce vanno avanti ormai da settimane. E su Amazon molti di quelli che saranno validi venerdì lo sono già oggi. Non tutti sono convenienti come sembrano – alcuni sono calcolati sul prezzo originale dei prodotti, non su quello che avevano un mese fa, per dire – ma di offerte vantaggiose ce ne sono. Le abbiamo cercate studiando tutte quelle già attive e ne abbiamo selezionate 10, pensando alle cose che potremmo comprare anche noi. Si vanno ad aggiungere a quelle che erano già in sconto da lunedì.

Una lampada molto famosa

La Tolomeo è una famosissima lampada a braccio progettata nel 1986 dal designer Giancarlo Fassina insieme a Michele De Lucchi, e prodotta da Artemide. Per il Black Friday costa 125 euro, circa 30 euro in meno del suo prezzo abituale su Amazon.

Chi è interessato alle lampade storiche del design italiano ma non apprezza la Tolomeo, sappia che c’è uno sconto anche sulla Parentesi, progettata nel 1970 da Achille Castiglioni e Pio Manzù e prodotta da Flos. Quella nera costa 186 euro, quasi 50 euro in meno del solito.

Un buon numero di pellicole Polaroid

Chi possiede una macchina fotografica istantanea Polaroid e la usa con frequenza, potrebbe decidere di approfittare di uno sconto significativo sul pacco da 12 confezioni (quindi 96 foto in tutto) di Pellicole Polaroid Originals 600 a colori: costa 156 euro, circa 40 euro in meno del prezzo a cui abitualmente lo si trova su Amazon.

Per chi procede acquistando una sola confezione di pellicole per volta, c’è un po’ di sconto anche sulle pellicole B&W Spectra (in bianco e nero, per le vecchie macchine Polaroid modello Spectra), a 16 euro invece che 20. È bene ricordare che le Polaroid prodotte oggi sono diverse da quelle originali degli anni ’80 e ’90: non vanno più sventolate come una volta, ma tenute coperte dal foglio di plastica nero che si portano dietro quando escono dalla macchina, per una decina di minuti.

Una culla comoda, per neogenitori

Next2Me è una famosa linea di culle per neonati del marchio Chicco. La loro caratteristica principale è il fatto che si possono far aderire completamente al letto dei genitori, regolandole anche in altezza, e hanno un lato che si può aprire o abbassare (qui si capisce meglio in che senso). In questo modo diventano di fatto una piccola estensione del letto dei genitori: il bambino è vicinissimo (e i genitori non hanno bisogno di alzarsi per andare a prenderlo), ma al tempo stesso ha il suo spazio. Molti neogenitori sostengono che questo tipo di culla sia di grande aiuto, nel periodo dell’allattamento. Il modello Dream oggi costa 145 euro, circa 40 euro in meno del suo prezzo abituale su Amazon (sempre in sconto, c’è anche di un altro colore).



Trivial Pursuit

Forse non sapete che Trivial Pursuit nacque da un’idea del photoeditor del giornale di Montreal The Gazette, nel 1979. Se però sapete un sacco di altre cose e avete voglia di dimostrarlo ai vostri familiari (e amici, quando potremo tornare a vederci), sappiate che l’edizione classica di questo famosissimo gioco da tavolo oggi costa 25 euro, circa cinque euro in meno del solito.

Una tenda leggera e compatta, e un bel po’ di cose da montagna

Salewa è un’azienda italiana che produce attrezzature e abbigliamento per la montagna di buona qualità, secondo i redattori del Post che se ne intendono. Oggi moltissimi dei suoi prodotti hanno sconti significativi: tra questi vale la pena segnalare la tenda Litetrek II, pensata per il trekking. È da due persone, molto compatta e leggera (pesa 2 chili) quando è chiusa, progettata per resistere alle intemperie e in particolar modo al vento forte. Costa 165 euro, circa 60 euro in meno del prezzo a cui la si trova normalmente su Amazon.

Uno smartphone Xiaomi

Ci sono sconti su un modello di smartphone Xiaomi di fascia alta piuttosto valido: lo Xiaomi Mi 10T Pro costa tra i 50 e i 100 euro in meno rispetto al prezzo a cui lo si trova di solito. C’è in vari colori.

– Leggi anche: Come riconoscere le recensioni false su Amazon

Cuffie noise cancelling

In questi tempi di lavoro da casa, un paio di cuffie noise cancelling, quelle che isolano dai rumori esterni, può fare comodo a molte persone. Per il Black Friday, le cuffie wireless Sony WH-1000XM3 costano circa 220 euro, una trentina di euro in meno rispetto al prezzo che hanno solitamente (e ci sono anche in nero). Sono cuffie “over ear”, cioè coprono completamente l’orecchio, e hanno un microfono integrato per fare telefonate e videochiamate. Si collegano via Bluetooth ai dispositivi a cui le si vuole collegare. C’è uno sconto anche sul modello Sony Wh-Xb900N, che offre più o meno le stesse funzioni. Normalmente si trovano a 170-180 euro, adesso costano 145.

Una tastiera Bluetooth

Tra le cose che avevamo consigliato per lavorare bene da casa, c’era anche la tastiera Logitech K380. Via Bluetooth si può connettere con tre diversi dispositivi (permette di passare velocemente da uno all’altro) ed è molto compatta e leggera. Un redattore del Post che la usa quotidianamente dice che le batterie vanno cambiate almeno una volta all’anno lavorandoci quasi ogni giorno (lo specifichiamo perché Logitech dice che possono durare fino a due anni). Ha i tasti rotondi, cosa che all’inizio potrebbe risultare un po’ strana, ma ci si abitua in fretta. Normalmente su Amazon la si trova tra i 40 e i 45 euro; oggi quella blu costa 30.

Una bottiglia di whisky

Questo whisky, prodotto da una delle più famose distillerie scozzesi, è relativamente giovane (dieci anni di invecchiamento) e per questo è generalmente più economico rispetto alle altre varianti. È un buon punto di partenza per chi sta iniziando a degustare whisky e un valido compromesso per i consumatori occasionali. Però, occhio: se non vi piace il gusto affumicato con qualche nota salata, potrebbe non fare per voi. Normalmente su Amazon si trova tra i 35 e i 45 euro. Oggi ne costa 29.



Una smart tv Samsung

La smart tv QLED 4K Q64T 2020 di Samsung oggi costa circa 100 euro in meno del prezzo a cui la si trova solitamente su Amazon: 600 invece che 700 (il prezzo originale era sopra i 900 euro): 55 pollici, è spessa circa 6 centimetri. Lo schermo è di tipo QLED, ha 3 porte HDMI, si può collegare via wifi al telefono o ad altri dispositivi, ed è di classe energetica A+.

– Leggi anche: Contro il Black Friday

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.