Il primo ministro dell’Etiopia ha ordinato l’attacco alla capitale della regione del Tigrè

Giovedì il primo ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed ha detto di aver ordinato all’esercito di attaccare Macallè, la capitale della regione del Tigrè, dopo che è scaduto il suo ultimatum di 72 ore al Fronte di liberazione del Tigrè (TPLF), il partito che controlla la regione e che è in guerra da più di tre settimane con il governo centrale. Ahmed ha chiesto agli abitanti di Macallè di rimanere in casa.

Final Phase of the Rule of Law Operations Commences pic.twitter.com/TAAyZxSe0U

— Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) November 26, 2020