L’ex rugbista francese Christophe Dominici è stato trovato morto a Parigi

Christophe Dominici, ex rugbista francese di 48 anni, è stato trovato morto in un parco a Saint-Cloud, periferia di Parigi. La notizia è stata data dalla sua ex squadra di club, lo Stade Français: non si conoscono ancora le cause della morte. Dominici aveva origini italiane ed è stato uno dei più grandi rugbisti francesi, settimo miglior marcatore della sua nazionale nelle 67 presenze messe insieme dal 1997 al 2008. Fece parte della squadra finalista della Coppa del Mondo del 1999 e vinse il Sei Nazioni nel 2006 e nel 2007. Con lo Stade Français vinse cinque campionati francesi.

La grande famille du rugby français est en deuil après le décès tragique de notre ailier Christophe Dominici, nous pensons tout particulièrement à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/SpBByJfk4e — France Rugby (@FranceRugby) November 24, 2020