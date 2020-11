Il comune di Milano ha revocato la licenza a tre società di monopattini a noleggio: Helbiz, Bird e Circ

Il comune di Milano ha deciso di revocare la licenza a tre società di monopattini a noleggio: Helbiz, Bird e Circ. La decisione, si legge sul sito del comune, è arrivata in seguito a una serie di irregolarità riscontrate dai tre operatori, tra cui “anomalie sul sistema di moderazione della velocità e della sosta”: «A fronte di diverse rilevazioni di irregolarità a carico degli operatori e di reiterazione di comportamenti non conformi alle regole definite negli avvisi pubblici si è reso necessario arrivare a questo provvedimento che impone ai tre operatori la cessazione delle attività e il ritiro dei veicoli entro metà novembre. In particolare sono state riscontrate anomalie sul sistema di moderazione della velocità e della sosta». Restano attivi invece tutti gli altri operatori, tra cui Dot, Voi, Wind e Lime, tra i più noti.

