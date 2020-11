Lo stato della Georgia ha autorizzato il riconteggio a mano dei voti delle elezioni presidenziali

Brad Raffensperger, il segretario di Stato della Georgia, negli Stati Uniti, ha annunciato che tutti i voti espressi alle elezioni presidenziali del 3 novembre saranno ricontati a mano. Lo stato della Georgia non è ancora stato assegnato, e con ormai quasi tutti i voti contati Joe Biden è avanti con uno scarto minimo: 14 mila voti. Un riconteggio, dunque, era ampiamente atteso. La decisione di Raffensperger di ricontare i voti a mano, però, è una vittoria per i Repubblicani: di solito, quando si ricontano i voti, la legge prevede che lo si faccia tramite un processo di scansione meccanica, piuttosto rapido. Il comitato elettorale di Trump aveva chiesto di andare oltre e che il riconteggio, questa volta, si facesse a mano. Raffensperger, che è un Repubblicano ma che era stato molto criticato dai suoi per aver negato più volte le accuse di brogli elettorali, ha acconsentito.

Raffensperger ha detto che ricontare a mano i quasi cinque milioni di voti espressi in Georgia sarà complicato e lungo, ma che tutta l’operazione dovrebbe essere portata a termine entro il 20 novembre, data ultima per la certificazione dei voti da parte degli stati. Secondo il New York Times, i funzionari che si occupano delle elezioni in alcune contee della Georgia sono preoccupati che il processo possa essere troppo oneroso sia in termini di forza lavoro sia in termini economici.

Il riconteggio riguarderà soltanto le elezioni presidenziali, non quelle per il Congresso. Joe Biden, a cui sono già stati assegnati 279 grandi elettori, non ha bisogno della Georgia per vincere la presidenza degli Stati Uniti.