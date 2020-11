Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno trovato un accordo sul budget pluriennale

Oggi pomeriggio il presidente della Commissione Bilanci del Parlamento Europeo, Johan Van Overtveldt, ha annunciato che il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento Europeo hanno trovato un accordo preliminare relativamente al budget pluriennale, ovvero il piano che definisce quanto verrà investito nelle politiche che rafforzano il futuro dell’Unione tra il 2021 e il 2027. Tra gli investimenti prioritari per i paesi membri nell’immediato futuro ci saranno quelli per la salute, lo sviluppo digitale, la lotta ai cambiamenti climatici e anche il mantenimento del programma di scambio culturale universitario Erasmus+.

#MFF: EP negotiators and @EU2020DE with @EU_Commission have found a preliminary political agreement on future EU financing 2021-2027 #OwnResources #EUbudget — BUDG Committee Press (@EP_Budgets) November 10, 2020

L’approvazione del bilancio significa anche che il cosiddetto Recovery Fund, ovvero il principale strumento comunitario per bilanciare la crisi economica provocata dalla pandemia da coronavirus, dovrebbe partire senza ritardi. Il Recovery Fund è solo l’espressione con cui viene informalmente chiamato il Dispositivo di ripresa e resilienza (Recovery and Resilience Facility), cioè il principale serbatoio di risorse inserito nella più ampia strategia dell’Unione Europea per bilanciare le conseguenze della pandemia, chiamata NextGenerationEU.

Tra le altre cose, lo scorso 5 novembre il Parlamento Europeo e la presidenza del Consiglio europeo avevano raggiunto un accordo provvisorio per l’applicazione di un nuovo meccanismo che collega l’accesso ai fondi europei al rispetto dello stato di diritto, che potrebbe non garantire fondi a paesi europei a guida semi-autoritaria come Ungheria e Polonia.