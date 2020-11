Le previsioni meteo per domani, lunedì 9 novembre

Ci si mette poco a dire com’è il tempo previsto per domani: perché è previsto un generale bel tempo su gran parte dell’Italia. Le eccezioni principali dovrebbero essere: possibili piogge in Liguria, un po’ di nebbie in pianura padana e qualche nuvola passeggera (ma alla fine lo sono tutte, sempre) su Sardegna e Toscana.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.