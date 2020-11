I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 7 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 39.811 nuovi casi positivi da coronavirus e 425 morti a causa del COVID-19. Le persone attualmente ricoverate sono 27.743 (1.123 in più rispetto a ieri), di cui 2.634 nei reparti di terapia intensiva (119 in più di ieri) e 25.109 ricoverate con sintomi (1.104 in più di ieri). Sono stati analizzati 231.673 tamponi e testate 137.646 persone. È risultato positivo il 17,2 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 37.809 e i decessi 446.

Il maggior numero di nuovi casi positivi è stato rilevato in Lombardia (11.489). Seguono Piemonte (4.437), Campania (309) e Veneto (3.815).

– Leggi anche: Le risposte del governo alle domande frequenti sulle aree rosse, arancioni e gialle

– Leggi anche: Il governo ha approvato il “decreto ristori bis”