Le homepage internazionali dopo la vittoria di Joe Biden

Sabato Joe Biden è stato proclamato il vincitore delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, dopo quattro giorni di lento scrutinio. Biden, 77 anni, sarà il 46esimo presidente degli Stati Uniti: e Donald Trump sarà uno dei pochissimi presidenti a non essere stati rieletti per un secondo mandato. È una notizia enorme per gli Stati Uniti, ma importantissima in tutto il mondo. Queste sono le homepage dei principali siti di news internazionali poco dopo l’annuncio della vittoria di Biden.