Cosa sappiamo dell’attentato a Vienna

Lunedì sera, almeno tre persone sono state uccise e quindici sono state ferite in un attentato terroristico nel centro di Vienna, in Austria. La polizia ha poi ucciso un attentatore – un uomo, che il ministro dell’Interno ha definito «islamista» –, ma sono ancora in corso le ricerche di possibili suoi complici. Il centro di Vienna è stato dichiarato “zona rossa” ed è ancora presidiato da centinaia di agenti di polizia, comprese decine di agenti dei corpi speciali.

L’attacco è cominciato intorno alle 20 di lunedì, vicino alla sinagoga Stadttempel, che in quel momento era chiusa. Le strade del centro di Vienna erano molto trafficate, nelle ultime ore prima dell’inizio di un nuovo lockdown per il coronavirus: l’attentatore, armato con un fucile da assalto e diverse pistole, ha cominciato a sparare contro i passanti, spostandosi in almeno sei diverse zone del centro. Sette agenti di polizia hanno usato le loro armi contro l’assalitore, che è stato ucciso alle 20.09 davanti alla chiesa di San Ruprecht.

Le persone uccise nell’attentato sono due uomini e una donna. Tra i feriti (tra cui c’è anche un agente di polizia) sette sono in condizioni gravi, ha detto martedì mattina il ministro dell’Interno Karl Nehammer durante una conferenza stampa. Martedì mattina, l’agenzia stampa austriaca APA ha detto che un quarto civile è morto a causa dell’attentato, ma la notizia non è stata confermata da fonti ufficiali.

Nehammer non ha dato altre informazioni sull’uomo ucciso dalla polizia, limitandosi a dire che il suo appartamento è stato perquisito e che sono ancora in corso le ricerche di possibili complici. Lunedì sera, la polizia e il primo ministro austriaco Sebastian Kurz avevano parlato di “un gruppo” di attentatori, ma al momento questo dettaglio non è certo. La polizia ha detto di aver ricevuto dalle persone che si trovavano nella zona circa 20.000 video che mostrano momenti diversi dell’attentato e li sta ancora analizzando. Molti testimoni – ha inoltre detto il capo della polizia di Vienna Gerhard Pürstl – sono stati feriti o sono ancora troppo traumatizzati per raccontare chiaramente cosa hanno visto.

Nehammer ha detto che l’attentatore ucciso è stato identificato ed era un «simpatizzante» dello Stato Islamico, senza però aggiungere informazioni più dettagliate. Quando la polizia lo ha ucciso, l’attentatore indossava una cintura esplosiva che si è poi rivelata essere falsa. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Nehammer ha detto che non è ancora certo che l’attentato fosse indirizzato contro la sinagoga, come era stato inizialmente ipotizzato lunedì sera. La televisione di stato austriaca ORF ha detto che nella notte la polizia ha arrestato diverse persone, una notizia non confermata durante la conferenza stampa di martedì mattina.

Il centro di Vienna è stato gradualmente e solo parzialmente riaperto dopo molte ore dall’inizio dell’attentato, quando la polizia ha permesso alle persone rimaste bloccate nei bar e nei ristoranti di tornare verso casa attraversando dei corridoi di sicurezza. In tutta la zona sono ancora in corso le ricerche per i possibili complici dell’assalitore ucciso e la presenza di polizia è ancora molto elevata. Per questa ragione, martedì mattina Nehammer ha chiesto agli abitanti di Vienna di restare in casa e uscire solo per motivi di lavoro, spiegando che la presenza a scuola per gli studenti della città oggi non sarà obbligatoria.