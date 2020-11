È in corso un attacco nel centro di Vienna

È in corso un attentato nel centro di Vienna, in Austria. L’attacco è iniziato poco dopo le 20 vicino alla sinagoga Stadttempel, quando si sono sentiti i primi spari, ma non si è ancora concluso e la polizia ha parlato di «sei scene del crimine», tutte nei dintorni dell’area della sinagoga. Almeno una persona è morta e ci sono 15 feriti, tra cui un poliziotto. La polizia ha detto che un attentatore è stato ucciso, ma altri sono ancora in fuga, «armati» e «pericolosi». Non è ancora chiaro se le «sei scene del crimine» siano il risultato di un attacco coordinato, o di diversi attacchi compiuti dagli stessi attentatori in fuga.



Al di là delle notizie confermate finora, sembra che il bilancio dell’attentato sia peggiore di quanto comunicato ufficialmente. Il portavoce del Wiener Berufsrettung, che ha compiti simili alla nostra Protezione Civile, ha parlato di diverse persone uccise.

Il quartiere della sinagoga si chiama Innere Stadt, “il centro del centro”: è un quartiere vivace e pieno di locali etnici, di solito frequentato anche di sera, che si trova a circa un chilometro dal Parlamento austriaco. Diversi giornalisti hanno raccontato che questa sera il centro di Vienna era più affollato del solito, perché molte persone avevano deciso di trascorrere nei locali della zona l’ultima sera prima dell’entrata in vigore del parziale lockdown imposto a partire da martedì per contenere la diffusione dell’epidemia da coronavirus.

Schlomo Hofmeister, rabbino capo di Vienna, ha raccontato ad Associated Press di avere visto almeno una persone sparare molti colpi di arma da fuoco contro le persone che erano sedute fuori dai bar sotto la sua finestra: «Sono stati sparati almeno 100 proiettili appena fuori il nostro edificio». Altri testimoni hanno raccontato di attentatori che sparavano moltissimi colpi di arma da fuoco contro la folla.

Central #Vienna busier than usual on a Monday night in November. Many enjoying a last night out before new #covid19 restrictions introduced. People now stuck in bars, restaurants etc until police tell them it’s safe to head out onto streets again #wien — Katya Adler (@BBCkatyaadler) November 2, 2020

Alcuni video che circolano in Internet mostrano un’ampia operazione delle forze di sicurezza austriache, che stanno cercando gli attentatori in fuga. Lunedì sera è circolata inoltre la notizia di una sparatoria all’hotel Hilton di Vienna, e di una situazione con gli ostaggi: al momento però non è confermata e il giornale Der Standard sostiene che molto probabilmente sia falsa.

La polizia ha chiesto di non condividere video o immagini dell’attacco e delle operazioni in corso, per ragioni di sicurezza, e ha invitato gli abitanti della città a rimanere in casa.

If you have footage of any kind of the shooting incident in the inner city of Vienna – please upload it on this link – DON’T share it on social media! This way you can support us! https://t.co/FQ2he2MMPs #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Lo stesso ha fatto il ministro dell’Interno Nehammer, che ha detto: «L’attacco terroristico è ancora in corso e ce ne stiamo occupando». Ha poi spiegato che alcuni degli attentatori potrebbero essere ancora liberi e in movimento, e per questo non può ancora diffondere informazioni su come stiano procedendo le operazioni della polizia. «Restate a casa», ha concluso, dicendo che non appena si potrà nuovamente uscire in sicurezza lo farà sapere.