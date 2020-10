Ci preoccupiamo troppo dei contagi nelle scuole?

La scuola è da mesi al centro di un ampio dibattito sul ruolo che potrebbe avere nella diffusione del coronavirus, sui rischi che potrebbe comportare e al tempo stesso sulla necessità di garantire il diritto all’istruzione per milioni di studenti. I dati raccolti finora, segnala un articolo sul sito di Nature, sembrano indicare che le scuole non siano fonte di particolari infezioni, e che comunque nel caso di focolai possano essere tenute sotto controllo a patto di effettuare un efficace tracciamento dei contatti.

In numerosi paesi non è stato riscontrato un rapporto di causa-effetto tra la riapertura delle scuole e l’incremento di nuovi positivi, anche se ricerche e analisi sono ancora in corso. Diversi studi hanno segnalato che i bambini non solo possono contrarre il coronavirus, ma possono contribuire a diffonderlo, anche nei numerosi casi in cui non sviluppano sintomi. Bambini e adolescenti hanno più probabilità di trasmetterlo rispetto ai più piccoli, ma non sono ancora completamente chiare le cause.

Scuole nel mondo

I dati diffusi finora dalle autorità sanitarie di diversi paesi aiutano comunque a farsi un’idea. In Italia a settembre le attività scolastiche sono riprese in circa 65mila istituti, con precauzioni e qualche apprensione sull’eventualità che il ritorno in classe di milioni di studenti, il loro utilizzo dei mezzi pubblici e le maggiori occasioni di socialità potessero incidere sensibilmente sull’andamento dei contagi. Stando alle informazioni finora diffuse, casi di contagio sono stati rilevati in circa 1.200 scuole a un mese dalla loro riapertura. I focolai veri e propri sono stati pochi e nel 93 per cento dei casi è stato rilevato un solo caso di infezione in una classe o in un istituto.

La mancanza di dati aggiornati e completi complica però la valutazione dell’impatto della scuola sulla pandemia in Italia. Da settimane non sono disponibili tramite i canali istituzionali dati ufficiali affidabili per fare stime più approfondite, e che potrebbero aiutare a comprendere il fenomeno.

Negli Stati Uniti il coronavirus circolava ampiamente tra la popolazione ancora prima della riapertura delle scuole, avvenuta ad agosto, e l’aumento dei contagi ha interessato anche gli istituti scolastici, senza particolari differenze negli andamenti rispetto al contesto generale.

In Inghilterra è emerso come nel caso dei contagi a scuola i più interessati siano comunque gli adulti. La maggior parte dei 30 focolai rilevati lo scorso giugno ha riguardato la trasmissione tra personale scolastico, mentre la diffusione tra gli studenti è stata marginale.

Nello stato di Victoria, in Australia, i focolai nelle scuole sono stati rari anche nel corso della seconda ondata che ha interessato la zona lo scorso luglio. I contagi sono avvenuti in un contesto in cui non tutte le scuole erano regolarmente aperte e con diverse altre restrizioni per la popolazione. Circa due terzi dei 1.635 casi di contagio rilevati nella scuole sono stati limitati a un solo caso.

Pochi contagi

Nature segnala che a oggi i ricercatori non sanno dire con certezza come mai i contagi a scuola siano relativamente contenuti. Ipotizzano comunque che i bambini e gli adolescenti – soprattutto nella fascia di età tra 12 e 14 anni – siano meno a rischio di venire contagiati rispetto agli adulti. Se sviluppano comunque un’infezione, hanno meno probabilità di trasmettere il coronavirus ad altri. Questa condizione riguarda anche i bambini molto piccoli, con età fino a 5 anni.

Un’analisi dell’andamento dei contagi nelle scuole in Germania ha rilevato una minore incidenza tra i bambini con età compresa tra i 6 e i 10 anni, rispetto alle classi con studenti più grandi e in generale al resto della popolazione scolastica costituita da adulti. I dati indicano che il potenziale di trasmissione del virus aumenta con l’età e che gli adolescenti hanno più o meno la stessa probabilità di contagiare il prossimo rispetto a quella di un adulto. Per questo soprattutto nelle scuole superiori dovrebbe essere sempre indossata la mascherina e, se possibile, si dovrebbero privilegiare soluzioni per la didattica a distanza.

Evidenze analoghe sono state raccolte da alcuni ricercatori negli Stati Uniti. Hanno calcolato che il tasso d’infezione è doppio nella fascia di età 12-17 anni, rispetto a quella 5-11 anni. L’incidenza è più alta tra gli studenti delle superiori, poi tende a ridursi nelle scuole medie e nelle elementari.

Il problema della maggior parte di questi studi è che si basa per lo più sui casi positivi che vengono rilevati in seguito alla comparsa dei sintomi tra i bambini, mentre non sono compresi gli asintomatici, più difficili da rilevare soprattutto nei paesi dove si è scelto di testare solamente chi presenta sintomi. Un’analisi svolta nel Regno Unito ha rilevato che negli individui infetti con età compresa tra 2 e 15 anni circa la metà non sviluppa sintomi.

Trasmissione

I ricercatori stanno cercando di capire come mai i bambini più piccoli trasmettano meno il coronavirus rispetto ai più grandi. Un’ipotesi è che emettano una minore quantità di particelle virali parlando e respirando, perché il loro apparato respiratorio è ancora di dimensioni contenute, se paragonato a quello dei bambini più grandi e degli adulti. Per alcune malattie infettive questa circostanza è stata verificata, ma nel caso della COVID-19 mancano ancora studi sufficientemente approfonditi.

Oltre agli aspetti fisiologici, ci potrebbero essere fattori sociali e legati al comportamento che aiutano a spiegare la differenza nella contagiosità tra bambini e adolescenti. In linea generale, i bambini che frequentano le elementari tendono a seguire più diligentemente le indicazioni degli insegnanti, sia sull’uso dei dispositivi di protezione individuale sia sulle buone pratiche di igiene, come lavarsi spesso e bene le mani. Gli adolescenti sono più difficili da tenere sotto controllo e tendono ad avere una maggiore vita sociale, talvolta sottovalutando comportamenti a rischio, soprattutto se non sono spiegati loro in maniera efficace e aiutandoli a comprendere l’importanza delle precauzioni per ridurre la diffusione del contagio.

Sulla base dei dati disponibili finora il rischio di infezione a scuola sembra essere relativamente basso, specialmente nei contesti in cui la trasmissione del coronavirus è bassa tra la popolazione. All’aumentare dei contagi, come sta avvenendo ormai da diverse settimane in numerosi paesi europei compresa l’Italia, la situazione naturalmente cambia e diventa più difficile isolare l’analisi su ciò che avviene nelle scuole dal resto.