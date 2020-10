Almeno 140 migranti sono morti in un naufragio al largo del Senegal

Almeno 140 migranti sono morti al largo del Senegal nel peggior naufragio accertato finora nel 2020, ha detto oggi l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, agenzia collegata alle Nazioni Unite. La barca che è affondata trasportava circa 200 migranti, di cui 59 sono stati soccorsi dalla Marina spagnola, da quella senegalese e dalle imbarcazioni di alcuni pescatori di passaggio. 20 corpi sono stati recuperati, gli altri sono dispersi. La barca era partita domenica da Mbour, in Senegal, diretta alle isole Canarie, ma dopo alcune ore ha preso fuoco e si è ribaltata al largo della città di Saint-Louis.

At least 140 people have drowned after a vessel sank off the Senegalese coast, the deadliest shipwreck recorded in 2020.

