È morto il giornalista Pino Scaccia

Il giornalista Pino Scaccia è morto il 28 ottobre a Roma: aveva 74 anni. Scaccia, storico inviato della Rai ed ex caporedattore dei servizi speciali del Tg1, era ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma dopo essersi ammalato di COVID-19. Come inviato Scaccia aveva seguito la fine dell’Unione Sovietica, le guerre nell’ex Jugoslavia, la prima e seconda guerra del Golfo e quelle in Afghanistan e Libia. In Italia si era occupato anche di mafia e terrorismo.

È venuto a mancare #PinoScaccia, inviato sui principali eventi internazionali degli ultimi 40 anni.

In prima linea anche su temi italiani, dalla mafia al terrorismo.

Cronista di razza.

Ha dato lustro al @Tg1Raiofficial, alla #Rai, interpretando i valori del #ServizioPubblico. pic.twitter.com/mrGoYQRLFy — USIGRai (@USIGRai) October 28, 2020