In Polonia è stato vietato l’aborto anche in caso di malformazioni del feto

Giovedì 22 ottobre la Corte costituzionale polacca ha emesso una sentenza che proibisce l’aborto nei casi in cui, durante la gravidanza, vengano riscontrati dai medici gravi malformazioni del feto, definendo incostituzionale la legge che lo consente. La Polonia aveva già una delle legislazioni sull’aborto più restrittive d’Europa. Fu approvata nel 1993 e consentiva l’aborto solo in tre casi: pericolo di vita per la madre, stupro e, appunto, gravissima malformazione del feto.

I giudici hanno motivato la sentenza, che è stata approvata con 11 voti favorevoli e 2 contrari, dicendo che non può esserci tutela della dignità di un individuo senza la protezione della vita. La sentenza è stata letta dalla presidente del tribunale, Julia Przylebska, considerata vicina al governo polacco di destra.

La sentenza è arrivata in risposta a un appello alla Corte da parte di alcuni parlamentari di destra che sostenevano che l’interruzione di gravidanza a causa di malformazioni fetali violasse i principi della Costituzione polacca che protegge la vita di ogni individuo. Dunja Mijatović, commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, ha commentato su Twitter la sentenza dicendo che è un «giorno triste per i diritti delle donne».

Removing the basis for almost all legal abortions in #Poland amounts to a ban & violates #HumanRights. Today’s ruling of the Constitutional Court means underground/abroad abortions for those who can afford & even greater ordeal for all others. A sad day for #WomensRights. — Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) October 22, 2020

Secondo le organizzazioni femministe, sono tra 100mila e 200mila le donne polacche che ogni anno sono costrette a ricorrere all’aborto clandestino o ad andare all’estero per poterne avere accesso (in genere in Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania o Ucraina).