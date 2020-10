La Campania chiederà al governo di attuare un coprifuoco da venerdì

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha detto che martedì chiederà al governo di poter attuare un coprifuoco che preveda «il blocco di tutte attività e della mobilità» nella regione dalle 23 alle 5, a partire da venerdì prossimo. Lunedì la regione e i comuni lombardi avevano annunciato di aver fatto richiesta al ministro della Salute Roberto Speranza di poter attuare le stesse restrizioni a partire da giovedì.

De Luca ha detto che era intenzione della regione far partire il coprifuoco dall’ultimo weekend di ottobre, ma si è deciso di anticiparlo «per contenere l’onda di contagio». In base ai dati diffusi lunedì dalla regione, in Campania si erano registrati 1.593 casi di contagio in più in 24 ore, pari al 5,8 per cento dei 27.412 test effettuati.