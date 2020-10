Il film Pixar “Soul” non uscirà nei cinema e arriverà su Disney+ a Natale

Il film di animazione Soul, della Pixar, uscirà a Natale su Disney+: quindi direttamente in streaming e non, come inizialmente previsto, nei cinema. Tra i film più attesi degli ultimi mesi del 2020, Soul era tra i pochi per i quali ancora non era stato annunciato uno spostamento al 2021 o, appunto, un’uscita direttamente in streaming.

A differenza di Mulan, che è stato messo su Disney+ ma per vedere il quale gli abbonati devono pagare una somma aggiuntiva (in Italia 22 euro), Soul sarà disponibile senza costi aggiuntivi per ogni abbonato. Disney ha fatto sapere che nei paesi in cui Disney+ non è disponibile (la Cina, per esempio) Soul uscirà invece nei cinema, in una data ancora da decidere.

Soul, che nei piani iniziali sarebbe dovuto uscire a giugno, e che poi era stato spostato al 20 novembre, è stato diretto da Pete Docter e Kemp Powers, che hanno diretto, tra gli altri, Inside Out, Up e Monsters & Co. Il film racconta la storia di un insegnante di scuola media che sogna di diventare un musicista jazz, ma la cui anima si separa dal corpo.