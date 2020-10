La lente del mondo

«We look at the world once, in childhood.

The rest is memory»

«Guardiamo il mondo una volta, da piccoli.

Il resto è ricordo»

Louise Glück, Nostos, Meadowlands, Harper Collins, 1996

La poesia, scritta dalla poetessa statunitense che ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2020, è stata segnalata dallo scrittore Claudio Giunta, che l’aveva inserita nella sezione “10 poesie molto belle, più una” in Lettere al futuro, un’antologia per le scuole superiori che aveva curato insieme a Nora Calzolaio e Bianca Barattelli. Potete leggerla per intero qui, sia l’originale sia nella traduzione fatta dallo stesso Giunta.

