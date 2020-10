Dove vedere Sinner-Nadal, quarto di finale del Roland Garros

Jannik Sinner, tennista italiano diciannovenne, giocherà questa sera alle 17.30 circa contro Rafa Nadal, numero due del ranking mondiale ATP e vincitore di diciannove tornei del Grande Slam, nei quarti di finale maschili del Roland Garros, il più ambito torneo disputato su terra. Dopo i numerosi risultati con cui Sinner ha fatto parlare di sé nonostante la giovane età, la partita di oggi rappresenta il punto più alto della sua carriera: con la qualificazione ottenuta dagli ottavi è diventato il primo tennista nato negli anni Duemila a raggiungere i quarti di finale in uno Slam. Davanti a sé avrà Nadal, uno dei più forti di sempre, vincitore di dodici delle ultime quindici edizioni del torneo di Parigi e campione in carica ininterrottamente dal 2017. Il vincitore si qualificherà alle semifinali, dove incontrerà uno fra Diego Sebastian Schwartzman e Dominic Thiem.

Dove vedere Sinner-Nadal

La partita tra Sinner e Nadal dei quarti di finale del Roland Garros — così come quella fra Martina Trevisan e Iga Świątek del torneo femminile (ore 16.05) — verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Eurosport, tramite il servizio streaming in abbonamento Eurosport Player o all’interno dell’offerta Dazn, piattaforma online accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. Eurosport è inoltre compreso nell’offerta Sky per abbonati ai canali 210 e 211 e in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e Sky e ottiene dei piccoli ricavi se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.