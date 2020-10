Sulle prime pagine di oggi si parla soprattutto degli estesi danni e crolli che ci sono stati nel Nord-Ovest a causa delle intense piogge di venerdì scorso. Un’altra notizia con cui aprono alcuni giornali – il Fatto Quotidiano e quelli dell’area di destra – è la prima udienza preliminare del processo contro il leader della Lega Matteo Salvini, conclusa con il rinvio al 20 novembre per sentire altri ex membri del governo. Infine, si parla molto anche del Mose, che sabato mattina è stato messo in funzione per la prima volta con successo, e dell’aumento dei contagi da coronavirus.