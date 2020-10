Lazio-Inter in TV e in streaming alle 15

Lazio-Inter è una delle partite della terza giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La Lazio di Simone Inzaghi si presenta alla terza giornata di campionato dopo la netta sconfitta subita in casa contro l’Atalanta. La squadra vorrà quindi recuperare i punti persi in un altro scontro diretto contro una delle favorite di questo campionato. L’Inter ha vinto le prime due partite della stagione e si trova seconda a pari merito con Napoli, Atalanta, Verona e Milan. Entrambe le squadre si presentano all’incontro di oggi con la rosa al completo e senza problemi di formazione.

Dove vedere Lazio-Inter

Lazio-Inter verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

Lazio (3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Sensi, Kolarov; Lukaku, Lautaro

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.