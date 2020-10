Udinese-Roma, dove vederla in TV stasera

Udinese-Roma è l’anticipo serale di sabato della terza giornata di Serie A. Si gioca alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. L’Udinese si presenta alla sua seconda partita in casa della stagione dopo due deludenti sconfitte subite contro Verona e Spezia ed è ultima in classifica a pari merito. Anche la Roma non ha iniziato bene il campionato: nelle prime due giornate ha ottenuto una sconfitta a tavolino contro il Verona per aver schierato un giocatore non registrato (sul campo era finita in parità) e un pareggio contro la Juventus nel quale però la squadra ha dato dei segnali di ripresa.

Dove vedere Udinese-Roma

Udinese-Roma verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

Le probabili formazioni di Udinese-Roma

Udinese (3-5-2) Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka

Roma (3-4-2-1) Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.