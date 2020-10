Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter dicendo che anche sua moglie Melania ha contratto il virus. Poche ore prima aveva scritto che entrambi si erano sottoposti al test del coronavirus e si erano messi preventivamente in quarantena dopo che Hope Hicks, una loro stretta consigliera alla Casa Bianca, era risultata positiva. Non è ancora noto se i Trump abbiano sintomi. Il loro medico personale, Sean P. Conley, ha detto in un comunicato che entrambi stanno bene e che si trovano in isolamento alla Casa Bianca, senza specificare quanto a lungo dovranno restarci.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Martedì sera Donald Trump, che ha 74 anni, aveva dibattuto per 90 minuti con il suo sfidante, Joe Biden, in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre. La notizia della positività di Trump arriva dopo che per mesi il presidente statunitense aveva apertamente sottostimato la pericolosità del virus: soltanto giovedì ha detto che “la fine della pandemia è vicina”. Dall’inizio della pandemia, inoltre, Trump ha spesso rifiutato di indossare la mascherina in pubblico, mettendone in dubbio la reale efficacia nel contrastare la diffusione del virus e prendendo in giro il suo avversario Joe Biden che la indossava.

Negli ultimi mesi, a partire dalla convention del Partito Repubblicano, ha organizzato incontri e comizi molto affollati in luoghi pubblici, dove migliaia di suoi sostenitori si sono riuniti senza distanziamento fisico e senza mascherine, cercando di presentare un paese in cui l’epidemia è stata superata, un virus che non bisogna temere (a meno di non essere «anziani con problemi di salute») e chiedendo che ogni attività ripartisse il prima possibile e senza restrizioni, dalle scuole ai tornei universitari di football.