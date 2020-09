Lazio-Atalanta in TV e in streaming

Lazio-Atalanta è uno dei tre recuperi della prima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Lazio e Atalanta sono le due squadre maggiormente quotate in questa stagione di Serie A dopo Juventus e Inter. La terza e quarta qualificata dello scorso campionato hanno mantenuto alte le loro ambizioni ed entrambe si sono presentano con due rose rinforzate e più numerose. Nelle loro prime partite di Serie A hanno battuto in trasferta rispettivamente Cagliari e Torino.

A pochi giorni dalla terza giornata di campionato — il cui svolgimento completo è in dubbio dopo i casi di positività al coronavirus riscontrati nel Genoa — Napoli, Milan e Verona sono in testa alla classifica a punteggio pieno, seguite da Sassuolo e Juventus a 4 punti. In fondo alla classifica, Parma, Crotone, Sampdoria e Torino sono ancora senza punti dopo due partite disputate.

Dove vedere Lazio-Atalanta

Lazio-Atalanta verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Lazio (3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa

Atalanta (3-4-2-1) Sportiello; Toloi, Romero, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata

***

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.