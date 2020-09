Serie A, risultati e classifica della seconda giornata

La seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si disputa tra sabato 26 e lunedì 28 settembre. È iniziata con le vittorie negli anticipi di Atalanta, Lazio, Benevento e Inter ed è proseguita domenica con altre cinque partite, dalla vittoria del Sassuolo all’ora di pranzo contro lo Spezia al pareggio tra Roma e Juventus nel posticipo delle 20.45. L’ultimo incontro della seconda giornata, Bologna-Parma, si giocherà questa sera.

Sabato

15.00

Torino-Atalanta 2-4

13° Gomez, 21° Muriel, 42° Hateboer, 43° Belotti, 54° De Roon

18.00

Cagliari-Lazio 0-2

4° Lazzari, 74° Immobile

Sampdoria-Benevento 2-3

8° Quagliarella, 18° Colley, 33° Caldirola, 72° Caldirola, 88° Letizia

20.45

Inter-Fiorentina 4-3

3° Kouame, 45° Martinez, 57° Castrovilli, 63° Chiesa, 87° Lukaku, 89° D’Ambrosio

Domenica

12.30

Spezia-Sassuolo 1-4

12° Djuricic, 30° Galabinov, 64° Berardi, 66° Defrel, 76° Caputo

15.00

Verona-Udinese 1-0

57° Favilli

18.00

Crotone-Milan 0-2

45° Kessie, 50° Diaz

Napoli-Genoa 6-0

10° Lozano, 46° Zielinski, 57° Mertens, 65° Lozano, 69° Elmas, 72° Politano

20.45

Roma-Juventus 2-2

31° Veretout, 43° Ronaldo, 45° Veretout, 69° Ronaldo

Lunedì

20.45

Bologna-Parma [Sky]

Le squadre promosse dalla Serie B nella passata stagione sono Benevento, Crotone e Spezia, che hanno rimpiazzato le retrocesse Spal, Brescia e Lecce. Per lo Spezia è la prima promozione in Serie A in 114 anni di storia, segnati da tre rifondazioni, l’ultima delle quali risale al 2008. La squadra ligure giocherà le prime partite casalinghe allo stadio Manuzzi di Cesena in attesa che il Picco di La Spezia riapra al termine dei lavori di adeguamento.

La classifica provvisoria della Serie A:

Napoli 6 Milan 6 Verona 6 Sassuolo 4 Juventus 4 Atalanta 3* Lazio 3* Inter 3* Benevento 3* Fiorentina 3 Genoa 3 Cagliari 1 Roma 1 Udinese 0* Bologna 0* Parma 0* Spezia 0* Torino 0 Sampdoria 0 Crotone 0

* una partita in meno

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e Sky e ottiene dei piccoli ricavi se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.