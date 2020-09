Le previsioni meteo per lunedì 28 settembre

Domani in Italia la giornata inizierà con possibili piogge in Triveneto, Liguria, Umbria, aree tirreniche e appenniniche dell’Italia centrale, Lazio e Sardegna e anche in Calabria e Sicilia. In molte delle altre aree anche se non è prevista pioggia, ci si attendono comunque cieli nuvolosi. Un po’ ovunque, comunque, la situazione tenderà a migliorare verso la serata e – spoiler – per martedì è previsto un generale bel tempo.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.