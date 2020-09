Mustapha Adib, primo ministro incaricato del Libano, si è dimesso dopo non essere riuscito a formare un nuovo governo

Mustapha Adib, che a fine agosto era stato incaricato di formare il nuovo governo del Libano, si è dimesso, spiegando in televisione di non essere riuscito a trovare un accordo tra i diversi partiti. Adib era diventato primo ministro incaricato dopo il voto favorevole di 90 parlamentari su 120, raccogliendo il sostegno di Hezbollah e dei suoi alleati, oltre che quello del “Movimento del Futuro” dell’ex primo ministro Saad Hariri. Il governo precedente, presieduto da Hassan Diab, si era dimesso dopo le violente proteste per l’enorme esplosione dello scorso 4 agosto.