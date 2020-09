Hellas Verona-Roma, dove vederla in TV stasera

Hellas Verona-Roma è una delle due partite della prima giornata di Serie A 2020/2021 in programma oggi. Si gioca alle 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La Roma si presenta alla prima di campionato già con molti giocatori indisponili: gli infortunati Zaniolo, Pedro, Perotti e Pastore. In difesa il nuovo acquisto Kumbulla è arrivato da poco e potrebbe partire dalla panchina così come Edin Dzeko, che potrebbe trasferirsi alla Juventus nei prossimi giorni.

Il Verona, invece, è stata la sorpresa della passata stagione e nella pausa estiva si è moderatamente rinforzato dopo aver perso due giocatori chiave come Rrahmani e Amrabat. I nuovi acquisti Cetin, Tamez e Benassi dovrebbe essere fra i titolari. Non ci saranno invece Lazovic e Magnani, infortunati.

Dove vedere Verona-Roma

Verona-Roma verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

Le probabili formazioni di Verona-Roma

Verona (3-4-2-1) Silvestri; Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Benassi; Di Carmine

Roma (3-4-2-1) Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Perez; Mkhitaryan

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.