L’ex affiliata all’ISIS Shamima Begum può tornare nel Regno Unito, ha deciso un tribunale britannico

La Corte di Appello britannica, il secondo più alto tribunale di Inghilterra e Galles, ha stabilito che l’ex affiliata all’ISIS Shamima Begum potrà tornare nel Regno Unito per fare ricorso contro la decisione del governo di toglierle la cittadinanza. Begum è una delle tre donne che nel 2015, da adolescenti, scapparono in Siria per unirsi allo Stato Islamico: il caso fu molto discusso sulle televisioni e nei giornali britannici.

Se ne tornò a parlare l’anno scorso quando a Begum, che in seguito alle sconfitte dell’ISIS si trovava in un campo profughi in Siria e voleva tornare nel Regno Unito, fu tolta la cittadinanza. Il governo britannico fu criticato per questa decisione soprattutto dopo che il figlio di tre settimane di Begum morì di polmonite: secondo i critici il Regno Unito non avrebbe dovuto permettere che Begum il bambino rimanessero nel campo profughi. Oggi la donna ha 20 anni e si trova tuttora in un campo profughi nel nord della Siria.

La Corte di Appello ha detto che l’unico modo per Begum di ottenere un equo appello è di tornare nel Regno Unito. L’Home Office, cioè il ministero dell’Interno britannico, ha detto che chiederà di poter fare ricorso contro la decisione della Corte di Appello.