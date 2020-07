Le previsioni meteo per domani, giovedì 16 luglio

Le previsioni meteo per giovedì dicono che domani sarà nuvoloso e a tratti piovoso in quasi tutto il paese. In particolare, la mattina ci saranno nuvole prevalentemente nel Nord, in Emilia-Romagna, nella Toscana settentrionale e tirrenica, in Sardegna, nel Lazio settentrionale, nell’estremo occidentale della Calabria e in alcune province costiere della Puglia (da Lesina a Vieste e da Ostuni a Leuca).

Nel pomeriggio tornerà bel tempo in Sardegna e pioverà nelle seguenti zone: intorno alla provincia lombarda di Bergamo, nel Triveneto, in Liguria – tranne nella zona da Sestri Levante a Sarzana – nell’estremo nord della Toscana, sulla costa laziale intorno a Civitavecchia, in Calabria e in Puglia (prevalentemente nel Salento).

Al Nord il tempo migliorerà brevemente di sera, ma peggiorerà durante la notte: ci saranno pioggia e temporali soprattutto nel Triveneto e nella Lombardia orientale.

– Leggi anche: C’è un accordo tra governo e Autostrade

Le temperature massime scenderanno in Sardegna e saliranno in quasi tutto il resto del paese, a eccezione di Veneto e Campania, dove resteranno più o meno invariate.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.