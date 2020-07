Napoli-Milan in tv o in streaming

Napoli-Milan è la partita più attesa di questa domenica della 32ª giornata di Serie A. Si gioca alle 21.45 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà trasmessa in diretta da Sky. Il Napoli ci arriva dopo le vittorie con il Genoa e con la Roma, in un buon momento di forma: non buono come quello del Milan, che pochi giorni fa ha ottenuto una importante vittoria contro la Juventus, battuta 4 a 2. Le due squadre hanno rispettivamente 51 e 49 punti, e insieme alla Roma si giocano il quinto e il sesto posto, che consentono l’accesso all’Europa League.

Dove vedere Napoli-Milan

Napoli-Milan verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

***

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.