Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio della Stiria di Formula 1, arrivando davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas e a Max Verstappen della Red Bull. Hamilton era partito dalla pole position, mantenendo la prima posizione per tutta la gara. Le due Ferrari hanno invece fatto una gara disastrosa: alla terza curva del primo giro, le monoposto di Charles Leclerc e Sebastian Vettel si sono toccate, costringendo i due piloti a ritirarsi per i danni subiti nell’incidente.

Leclerc, che ha speronato Vettel, ha poi ammesso la colpa dell’incidente, attribuendone le cause alla troppa foga e alla voglia di recuperare posizioni dopo essere partito molto indietro, per via delle qualifiche andate male.

Kimi's start Kimi had best view for Ferrari's crash pic.twitter.com/W6s5iL2Bvy — Coke (@CokeFIN) July 12, 2020

Quello della Stiria era il secondo Gran Premio del Mondiale 2020, il cui inizio è stato posticipato di quattro mesi a causa della pandemia. Domenica scorsa si era corso il Gran Premio d’Austria sullo stesso circuito, quello di Spielberg. Il Mondiale di Formula 1 si disputerà in formato ridotto fino al 6 settembre 2020, in attesa di notizie sulla seconda parte di campionato. Le gare inizialmente in programma sono otto, alcune delle quali si correranno consecutivamente sugli stessi circuiti.

L’ordine di arrivo:

Hamilton (Mercedes) Bottas (Mercedes) Verstappen (Red Bull) Albon (Red Bull) Norris (McLaren) Perez (Racing Point) Stroll (Racing Point) Ricciardo (Renault) Sainz (McLaren) Kvyat (Alpha Tauri) Raikkonen (Alfa Romeo) Magnussen (Haas) Grosjean (Haas) Giovinazzi (Alfa Romeo) Gasly (Alpha Tauri) Russell (Williams) Latifi (Williams)

Ritirati

Leclerc (Ferrari)

Vettel (Ferrari)

Ocon (Renault)

La classifica generale dei piloti: