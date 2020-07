Le previsioni del meteo per domani, domenica 12 luglio

Domani, domenica 12 luglio, ci saranno rovesci mattutini in Piemonte, sulle Prealpi lombarde e nelle vicine aree pianeggianti. Di mattina ci saranno piogge convettive, cioè temporali locali causati dal riscaldamento del suolo, anche su Marche, Abruzzo e a ridosso dell’Appennino umbro e toscano. Per il resto ci sarà bel tempo più o meno ovunque, anche se non mancheranno cieli nuvolosi nel corso della giornata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.