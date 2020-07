Juventus-Atalanta in tv o in streaming

Juventus-Atalanta è una delle partite della 32ª giornata di Serie A, e si giocherà alle 21.45 all’Allianz Stadium di Torino, trasmessa in diretta su Dazn. Dopo la sconfitta contro il Milan per 4 a 2 nell’ultima giornata, la Juventus ha bisogno di una vittoria per mantenere il distacco dalla Lazio, seconda a -7, e dalla stessa Atalanta, che invece con una vittoria stasera potrebbe riaprire il campionato. All’andata Atalanta-Juventus era finita 2 a 2.

Dove vedere Juventus-Atalanta

Juventus-Atalanta verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata.

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.