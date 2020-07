Brescia-Roma in streaming e in diretta tv

Brescia-Roma è la seconda partita della 32ª giornata di Serie A, e si gioca alle 19.30 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. A trasmetterla sarà Sky. La Roma arriva dalla vittoria in rimonta contro il Parma, che aveva seguito tre sconfitte consecutive che erano sembrate indicare pessime condizioni di forma della squadra allenata da Paulo Fonseca. Ma il quinti posto in classifica, che garantisce l’accesso all’Europa League, è insidiato da Napoli e Milan, rispettivamente a pari punti e a -2. Il Brescia, invece, è penultimo, sei punti dietro al Genoa e sette dietro al Lecce, che al momento eviterebbe la retrocessione.

Dove vedere Brescia-Roma

Brescia-Roma verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Brescia-Roma

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Carles Pérez, Lo. Pellegrini; Dzeko.

