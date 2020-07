Che ne sarà delle misure europee per il clima

Nei mesi scorsi la pandemia da coronavirus ha fatto passare un po’ in secondo piano gli sforzi globali contro il cambiamento climatico. Ora i governi e le istituzioni europee hanno ripreso a discuterne, tanto che entro settembre dovrebbero essere presentati diversi nuovi elementi del Green Deal proposto dalla Commissione Europea. Nella nuova puntata del podcast di Konrad, la sezione del Post che si occupa di cose europee, ci siamo chiesti se le istanze ambientaliste riusciranno a guadagnare lo spazio che avevano prima della pandemia, oppure se lasceranno posto ad altre priorità. Ne abbiamo parlato con Elly Schlein, ex parlamentare europea di Possibile e attuale vicepresidente dell’Emilia-Romagna.

