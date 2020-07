Roma-Parma, dove vederla in TV stasera

Roma-Parma è una delle partite della 31ª giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 21.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Dopo la vittoria contro la Sampdoria nella prima partita dopo la ripresa della stagione, la Roma ha subito tre sconfitte consecutive a causa delle quali è stata raggiunta dal Napoli e superata momentaneamente dal Milan. Anche il Parma, suo avversario di stasera, viene da tre sconfitte consecutive, ma si trova in una situazione più tranquilla di metà classifica: è vicino alla salvezza e non ha tra i suoi obiettivi la qualificazione alle coppe europee. All’andata il Parma vinse 2-0.

Dove vedere Roma-Parma

Roma-Parma verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le probabili formazioni di Roma-Parma

Roma (3-5-2) Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Perez, Dzeko

Parma (4-3-3) Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.