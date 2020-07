I migranti sulla Ocean Viking potranno sbarcare oggi

La nave Ocean Viking, gestita dalla ONG SOS Mediterranée, dovrebbe sbarcare oggi a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. SOS Mediterranée ha detto domenica di aver ricevuto dalle autorità italiane l’autorizzazione ad entrare in porto e fare sbarcare i 180 migranti che ha soccorso negli ultimi 10 giorni.

BREAKING Relief on the #OceanViking as the ship has finally received instructions to proceed to Porto Empedocle, Sicily. The 180 survivors will be disembarked in the port tomorrow. (1/3) pic.twitter.com/csmZlrZEfx — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 5, 2020

I migranti a bordo sono stati soccorsi in quattro diverse operazioni il 25 e il 30 giugno: tre sono state condotte nella zona “SAR” (cioè una zona di ricerca e soccorso) di competenza maltese, una in un’area la cui competenza è controversa e “sovrapposta” tra Malta e Italia. Tra le persone soccorse, partite dalla Libia per raggiungere l’Europa, 25 sono minorenni, di cui 17 non accompagnati. Delle due donne a bordo, una è incinta.

Dal 26 giugno la Ocean Viking per sette volte aveva chiesto alle autorità marittime italiane e maltesi di poter attraccare, ricevendo altrettanti rifiuti. Venerdì pomeriggio, la nave aveva dichiarato lo stato di emergenza dopo sei tentativi di suicidio in 24 ore da parte delle persone a bordo e SOS Mediterranée aveva detto di non poter più garantire la sicurezza dei migranti e dei membri dell’equipaggio. Sabato, un medico inviato a bordo dalle autorità italiane aveva confermato lo stato di «stanchezza, stress e nervosismo» dei migranti a bordo, escludendo però che ci fossero case di patologie mentali.

UPDATE An Italian medical team (one doctor and one cultural mediator) just arrived on the #OceanViking in international waters off Italy. They will commence their assessment shortly in cooperation with the @SOSMedIntl medical team. pic.twitter.com/OFPAgzGzvP — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 4, 2020

Domenica, un’altra squadra di medici aveva cominciato ad eseguire test per il coronavirus tra le persone a bordo ed era circolata la notizia di un possibile trasbordo dei migranti su un’altra nave, dove avrebbero dovuto passare un periodo di quarantena. Ocean Viking ha detto di non avere ricevuto comunicazioni ufficiali in questo senso e ha confermato solo la notizia del permesso di ingresso nel porto di Porto Empedocle. La nave per la quarantena di cui si è parlato dovrebbe essere la Moby Zazà, che si trova a Porto Empedocle e in questi giorni sta ospitando 211 migranti in isolamento soccorsi nelle scorse settimane.

La Ocean Viking ha ripreso l’attività di ricerca e soccorso di migranti nel Mediterraneo lo scorso 22 giugno, dopo aver passato tre mesi attraccata al porto di Marsiglia, in Francia, per via del lockdown dovuto all’emergenza coronavirus. La Ocean Viking non è l’unica nave di una ONG attiva nel Mediterraneo in questi giorni: ci sono anche la Mare Jonio e la Sea Watch 3, che nei giorni scorsi hanno peraltro ricevuto il permesso di attraccare e far sbarcare i migranti soccorsi nei porti italiani.