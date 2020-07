Inter-Bologna, dove vederla in TV e in streaming

Inter-Bologna è la prima partita di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 17.15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Dopo la sconfitta della Lazio contro il Milan, l’Inter stasera ha l’opportunità di portarsi a un punto dal secondo posto e otto dal primo. La squadra di Conte ritorna in campo a San Siro quattro giorni dopo il 6-0 con cui ha battuto il Brescia nell’ultimo turno. Oggi affronta invece il Bologna, dodicesimo in classifica, quasi certo della salvezza e a otto punti dalla qualificazione alle coppe europee.

Dove vedere Inter-Bologna

Inter-Bologna verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

Inter (3-4-1-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Martinez

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.