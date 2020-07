Le previsioni meteo per domani, domenica 5 luglio

Domani sarà una tipica giornata di inizio luglio: farà bello praticamente ovunque e per tutta la giornata, con l’eccezione di nuvole e qualche pioggia sulle regioni ioniche, in particolare la Calabria. Le temperature massime raggiungeranno 35 gradi a Roma e 31 a Milano. Il cattivo tempo dovrebbe tornare soltanto martedì, e soltanto in alcune zone del Nord Italia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.