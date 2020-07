Abbiamo già cambiato modo di spostarci in città

Dopo le restrizioni dovute al coronavirus, molte città europee stanno lentamente tornando alla vita e al trambusto precedente, con un’evidente eccezione: per evitare l’auto e i mezzi pubblici a capienza ridotta molte più persone si stanno spostando in bicicletta. Nella nuova puntata del podcast di Konrad, la sezione del Post che si occupa di cose europee, ci siamo chiesti se e quanto durerà, e cosa sta facendo l’Europa per incoraggiare sempre di più la transizione verso le biciclette.

Qui, invece, potete recuperare la prime due puntate e quelle della prima stagione, uscite fra il 2018 e il 2019.

