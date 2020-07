Tesla è diventata la prima società automobilistica del mondo per valore in borsa, superando Toyota

Tesla, la società produttrice di auto elettriche fondata da Elon Musk, è diventata mercoledì la prima società automobilistica del mondo per valore azionario, superando Toyota. Grazie a un guadagno di 3 punti percentuali nella giornata di oggi, ha raggiunto un valore in Borsa di 207,2 miliardi di dollari (circa 183 miliardi di euro), superando la capitalizzazione di mercato della giapponese Toyota, che è di 201,9 miliardi di dollari (circa 179 miliardi di euro).

Nell’ultimo anno il valore di un’azione Tesla è passato da 230 dollari ai 1.100 dollari odierni, tanto che alcuni mesi fa diversi analisti avevano iniziato a domandarsi se il successo di Tesla in Borsa potesse essere una bolla, visto che produce e vende molte meno auto dei suoi rivali. Il risultato arriva a quasi dieci anni dalla quotazione dell’azienda in Borsa, ed è ancora più notevole se si paragonano i dati di Tesla con quelli di Toyota, che è la più grande società automobilistica al mondo per auto prodotte: per dare un’idea, nel primo trimestre dell’anno Tesla ha prodotto 103mila veicoli, cioè circa il 4 per cento dei 2,4 milioni di veicoli prodotti da Toyota.