Il 22 settembre inizia il nuovo corso di scrittura e giornalismo del Post, con molte novità rispetto alle edizioni precedenti. Il corso sarà solo online, e sarà diviso in due moduli, non più in tre.

Nel primo modulo, “Fondamenti di giornalismo”, si impara a scrivere un articolo, a usare e citare correttamente le fonti, a fare factchecking, a scegliere le immagini in maniera critica e ragionata, ma anche a immaginarsi una strategia efficace e innovativa di comunicazione sui social network. Ci saranno esercitazioni di scrittura con correzioni individuali e collettive, e tra gli altri faranno lezione il direttore Luca Sofri e il vicedirettore Francesco Costa.

Nel secondo modulo si impara a scrivere e registrare un podcast, a usare i dati nel giornalismo (il cosiddetto datajournalism), e a proporre un articolo a un giornale. Ma soprattutto si crea e si produce un progetto editoriale coerente e integrato lavorando come una vera redazione. Ciascun allievo verrà seguito individualmente da un giornalista del Post, che gli farà da tutor, e l’intero progetto finale verrà pubblicato sul Post.

Le lezioni saranno in diretta grazie alla piattaforma di insegnamento a distanza della scuola Belleville. Oltre che dal direttore e dal vicedirettore, le lezioni saranno tenute anche da altri giornalisti del Post e da alcuni ospiti, tra cui Marianna Aprile, giornalista di Oggi, e Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG 24.

I modulo – Fondamenti di giornalismo

Dal 22 settembre al 15 dicembre, dodici lezioni, il martedì sera dalle 19.30 alle 21.30

Cosa è successo al giornalismo

Analisi approfondita di un articolo

Titolazione e primo paragrafo

Come si scrive per raccontare le cose bene

Fonti e factchecking

L’uso delle immagini nel giornalismo

Social network nel giornalismo

Casi di scuola: la newsletter di Francesco Costa

II modulo – Progetto editoriale

Da gennaio a marzo, dodici lezioni, il martedì sera dalle 19.30 alle 21.30

Come si scrive e si produce un podcast

Come si fa reporting

Instagram per fare giornalismo e promuovere contenuti

Datajournalism

Come si propone un articolo a un giornale

Affiliazioni e progetti sponsorizzati

Riunioni di redazione per sviluppare e produrre il progetto

Pubblicazione del progetto sul Post

Le informazioni sui costi si trovano qui. Per iscriversi e chiedere informazioni scrivere ad amministrazione@bellevillescuola.com.