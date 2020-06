Meteo, le previsioni per domani, lunedì 29 giugno

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, la giornata di domani, lunedì 29 giugno, sarà caratterizzata da bel tempo in tutta Italia ad eccezione dell’arco alpino orientale, dove sono previste piogge e temporali dalla mattina alla sera, e alcuni addensamenti nuvolosi sparsi da Nord a Sud, ma in transito e di breve durata. Temperature in leggero aumento.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.