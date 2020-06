Milada Horakova fu impiccata settant’anni fa

Nei 42 anni passati dalla Cecoslovacchia sotto l’influenza sovietica, 178 persone vennero condannate a morte e giustiziate dopo essere state ritenute colpevoli di crimini politici in processi sommari. Fra i giustiziati dal regime comunista cecoslovacco ci fu solo una donna, la giurista e parlamentare Milada Horakova, impiccata nelle prime ore del 27 giugno 1950 nel cortile dell’antica prigione praghese di Pankrac.

Horakova, attivista per i diritti civili e delle donne cecoslovacche, partigiana durante la Seconda guerra mondiale e all’epoca madre di una ragazza di sedici anni, fu condannata per alto tradimento al termine di un processo farsa usato dal regime per fare presa sulla popolazione a pochi mesi dal colpo di stato del partito comunista.

Ci mise dieci minuti a morire soffocata. La sua esecuzione non fu comunicata a nessuno e il suo corpo, come quello di tanti altri dissidenti uccisi dal regime, non fu mai consegnato alla famiglia.

Horakova rappresentava tutto quello che il partito comunista cercava di sradicare dalla società. Da ragazza era cresciuta in una famiglia della borghesia di Praga tra ideali liberali e progressisti. Il padre, dopo aver notato in lei curiosità e interessi vari, la introdusse alla vita culturale e politica del paese. Insieme furono sostenitori di Tomas Masaryk, filosofo e primo presidente della Cecoslovacchia, e studiosi delle sue opere.

In adolescenza due suoi fratelli morirono per scarlattina e la madre ebbe problemi psicologici: di fatto, Horakova la sostituì crescendo la sorella minore. Questi eventi contribuirono ad avvicinarla alle tematiche sociali e alla ricerca del benessere comune.

Negli anni Venti si laureò in Giurisprudenza, aderì al partito socialista e sposò Bohuslav Horak, presentatore scientifico della radio cecoslovacca e compagno di partito. Nel 1933 nacque la loro unica figlia, Jana. In quegli anni lavorò nei servizi sociali di Praga e dopo l’annessione della Cecoslovacchia alla Germania nazista entrò a far parte della Resistenza. Nota alla polizia per il suo impegno nel sociale, fu arrestata insieme al marito nel 1940, separata e condannata sommariamente a morte: sentenza che poi venne tramutata in una condanna a otto anni da scontare tra il campo di concentramento di Terezin e i campi di prigionia in Germania.

Finita la guerra si ricongiunse con la famiglia a Praga e con il partito socialdemocratico: divenne una figura importante nella ricostituzione del paese e fu scelta tra i delegati in parlamento nella fase transitoria dopo la fine dell’occupazione nazista. Fu tra i parlamentari contrari all’esilio forzato della minoranza tedesca e promotrice delle prime forme previdenziali per lavoratori e reduci di guerra. Assunse inoltre il ruolo di presidente del Consiglio nazionale delle donne, diventando la voce delle donne cecoslovacche all’estero, dove ebbe modo di conoscere e confrontarsi anche con Eleanor Roosevelt.

Tra il 1947 e il 1948, tuttavia, la pressione del partito comunista cecoslovacco sulla classe dirigente si intensificò fino al colpo di stato del febbraio 1948, che segnò l’inizio del controllo sovietico sul paese. Come dieci anni prima, Horakova si mise a difesa della libertà dei cecoslovacchi rifiutando platealmente gli inviti del partito comunista e le avvertenze di familiari e amici, preoccupati per le conseguenze delle sue posizioni.

Si dimise da parlamentare nel marzo del 1948, un mese dopo le dimissioni presentate in massa dagli altri delegati democratici e pochi giorni dopo che il ministro degli Esteri Jan Masaryk era stato trovato morto nel cortile sotto la finestra del suo ufficio al ministero. Horakova pianificò dunque l’espatrio all’estero con la famiglia, ma in ritardo: fu arrestata nel suo ufficio di Praga poco prima della partenza e quindi incarcerata, torturata e interrogata per quasi due anni.

Nella crescente isteria collettiva propiziata dalla propaganda di regime, venne dipinta come una cospiratrice, una donna arrogante che non sapeva stare al suo posto e che trascurava la famiglia per mire personali, lontana dai valori tradizionali. Aveva inoltre 48 anni, un’età considerata giusta per non suscitare compassione. Non era troppo giovane né troppo anziana. Molte personalità note dell’epoca, tra cui Winston Churchill e Albert Einstein, chiesero la sua grazia al presidente cecoslovacco Klement Gottwald, ma senza successo.

I processi del regime avevano lo scopo di annichilire le persone, di farle sembrare colpevoli dopo un lungo isolamento fatto di torture e interrogatori sfiancanti. Horakova, consapevole fin dal suo arresto di quello che le sarebbe successo, riuscì a rimanere in sé nonostante tutto quello che dovette subire, compresa la falsa notizia della morte del marito e del suocero. Il suo processo fu trasmesso alla radio e addirittura ripreso dalle telecamere, una rarità per l’epoca. Con la sentenza a morte già scritta, disse nella sua dichiarazione finale: «Quello che ho fatto, l’ho fatto consapevolmente. Mi prendo tutta la responsabilità delle mie azioni ed è per questo che accetterò la punizione che mi verrà data. Continuo a sostenere le mie convinzioni».

Il verdetto della corte venne annullato diciotto anni dopo la sua morte, durante il periodo della Primavera di Praga, ma questo fu reso noto soltanto dopo l’indipendenza cecoslovacca, quando il suo nome venne completamente riabilitato. Da allora il 27 giugno di ogni anno — giorno della sua morte — la Repubblica Ceca rende omaggio a tutte le vittime del regime comunista. La memoria e le ultime volontà di Horakova sono contenute in una lettera che scrisse alla figlia Jana poco prima di morire.