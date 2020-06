Dove vedere Lazio-Fiorentina in TV e in streaming

Lazio-Fiorentina è l’ultima partita di Serie A in programma oggi, sabato 27 giugno. Si gioca alle 21.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta su Dazn. La Lazio gioca la sua prima partita in casa dopo la ripresa del campionato, a tre giorni di distanza dalla sconfitta in rimonta subita a Bergamo contro l’Atalanta. A causa della sconfitta la squadra di Inzaghi ha aumentato il suo distacco dalla Juventus prima in classifica: dopo l’anticipo di ieri ha momentaneamente sette punti di svantaggio. Con una vittoria può riportarsi a quattro punti, ma la Fiorentina ha bisogno di allontanarsi al più presto possibile dalla zona retrocessione, distante appena sei punti. All’andata la Lazio aveva vinto 2-1 in trasferta.

Dove vedere Lazio-Fiorentina

Lazio-Fiorentina verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

Lazio (3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile

Fiorentina (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic

