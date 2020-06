L’accoltellamento nel centro di Glasgow

Nel primo pomeriggio c’è stato un accoltellamento nel centro di Glasgow, in Scozia. Le informazioni disponibili sono ancora molto poche: la polizia scozzese ha fatto sapere che ci sono sei feriti, fra cui uno in gravi condizioni, e che l’aggressore è stato ucciso dalla polizia.Secondo BBC News e il Guardian ci sarebbero anche tre morti, ma la notizia non è stata confermata ufficialmente. Al momento non ci sono informazioni sulle motivazioni dell’aggressore.

L’aggressione è avvenuta al Park Inn hotel, un hotel a tre stelle che si trova in una zona piena di negozi. Uno degli ospiti dell’albergo ha raccontato alla radio LBC che l’aggressione è avvenuta nella hall e che fra le persone coinvolte ci sono alcuni dipendenti della struttura.

La polizia della città dice che la situazione è sotto controllo e che non c’è più pericolo, ma la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha comunque chiesto ai cittadini di evitare la zona.

BREAKING: Several people have been injured following an incident in Glasgow city centre.

Sky's @jamesmatthewsky has the latest.

More on this story: https://t.co/0s2aa8hSbZ pic.twitter.com/OJg4qCEuj9

— SkyNews (@SkyNews) June 26, 2020